Более 30 человек погибли, свыше ста получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в районе Баб Мусалла в Дамаске, сообщает близкая к правительству газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источник в одной из больниц сирийской столицы.

Ранее стало известно, что два самодельных взрывных устройства сработали вблизи кладбища Баб ас-Сагир.

По данным издания, жертвами теракта стали не менее 33 человек, десятки получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили РИА Новости в главном управлении полиции Дамаска, сейчас большинство пострадавших доставлены в больницы.

Кладбище Баб ас-Сагир имеет большое значение для мусульман-шиитов, так как на нем захоронены останки участников исторической битвы при Кербеле.