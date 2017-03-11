Граждане Турции в Нидерландах разрушат антитурецкие планы властей этой страны, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Стамбуле.

Комментируя решение правительства Нидерландов об отмене разрешения на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, президент предупредил, что все это в итоге возымеет обратный эффект.

«После конституционного референдума 16 апреля Турция примет ответные меры. Анкара умеет быть терпеливой», — подчеркнул президент Турции. «Посмотрим, как после этого ваши самолеты будут приземляться в Турции. Конечно, я имею ввиду дипломатическую сферу, а не поездки рядовых граждан. Это отдельный вопрос, требующий рассмотрения», -цитирует Anadolu Эрдогана.

По словам Эрдогана, власти Нидерландов не осведомлены ни о политике, ни о дипломатии. «Они столь же робки, сколь трусливы. Все эти решения — остатки нацизма и фашизма», — подчеркнул глава Турецкого государства.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов отказало выдавать разрешение на посадку воздушного судна главы МИД Турции. Мевлют Чавушоглу должен был прибыть в Нидерланды и выступить перед турецким сообществом с речью о конституционной реформе в Турции.