Власти Нидерландов отказали во въезде в страну министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, намеревавшемуся выступить с речью в турецком консульстве в Роттердаме, сообщает DW. Самолету турецкого министра не разрешили совершить посадку в Нидерландах, сообщило правительство в Гааге в субботу, 11 марта. Обращение Чавушоглу к проживающим в стране туркам с призывом к массовому участию в мероприятии в Роттердаме угрожает общественному порядку и безопасности, говорится далее в правительственном заявлении.

Еще утром Мевлют Чавушоглу подтвердил, что намерен выступить в Нидерландах. «Я сегодня поеду в Роттердам», — сообщил он утром того же дня в эфире телеканала CNN-Türk. Если власти этой страны помешают его выступлению, то Анкара введет «серьезные санкции», пообещал он.