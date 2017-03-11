Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд считает, что в ряде случаях военная риторика заявлений по карабахскому конфликту предназначена для внутренней аудитории.

«Военная риторика исходит не только от одной стороны карабахского конфликта. Надо также понимать, что эти заявления иногда делаются для внутренней публики и не всегда означают будущих шагов», — сказал Р.Хогланд на пресс-конференции в Баку в субботу. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Он в шутку сравнил ситуацию с дракой двух детей в школе, в которую вмешивается учитель. «Если бы я не верил в силу дипломатии, я никогда бы не занимался этим. Главной моей обязанностью и других сопредседателей является обеспечение дипломатического решения для урегулирования конфликта», — добавил американский посредник.

Р.Хогланд подчеркнул, что верит в дипломатическое решение конфликта, «несмотря на то, что это затяжной и сложный конфликт».

Посредник отметил, что любые военные действия являются бедствием. «На фоне повышенной военной риторики риск насилия в зоне конфликта велик. Но надо понимать, что война это бедствие», — добавил он.

«Не может быть никакого военного решения конфликта. Точно такой же месседж мы доставим и в Ереван. Мы проверим политическую волю руководства Армении на следующей неделе», — сказал Хогланд.

По его словам, сопредседатели приумножают свои усилия, создают условия для руководителей прийти к правильному решению.

«Было время, когда усилия по решению конфликта активизировали США или Франция, а сейчас в процесс активно вовлечена Россия. Все три страны-сопредседателя отмечают огромную роль переговоров. Я верю в силу дипломатии», — сказал Хогланд.

По словам сопредседателя, пока нет точной даты следующей встречи президентов.