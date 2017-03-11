Певица Диана Гаджиева (Dihaj) представила песню под названием Skeletons, с которой выступит в первом полуфинале Евровидение 2017 от Азербайджана 9 мая.
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Певица Диана Гаджиева (Dihaj) представила песню под названием Skeletons, с которой выступит в первом полуфинале Евровидение 2017 от Азербайджана 9 мая.
Дата: 2017/03/11 15:02
Раздел: Life-style
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