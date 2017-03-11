Президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу «Феникс» назвал предположительные сроки окончания войны в стране. Он выразил надежду, что это случится уже в нынешнем году. Однако это война, поэтому точно сказать, когда она закончится, нельзя, подчеркнул сирийский президент.

По словам Асада, в начале войны многие сирийцы не понимали четкую картину того, что происходит в стране, веря «в пропаганду Запада».

«У нас всегда есть надежда, что этот год будет последним. Однако, это война, поэтому нельзя точно знать, что может случиться», — сказал Асад.

По его словам, приоритетом для сирийской армии будет освобождение Ракки, которая считается оплотом террористов ИГ. Однако это не значит, что освобождение других городов менее важно, добавил Асад.