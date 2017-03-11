Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщил АПА член комиссии Мехти Мехтиев, на заседании были рассмотрены 120 обращений. По его словам, на проведенных заседаниях в общем были рассмотрены около 1000 обращений, 450 из них получили положительный отзыв. Этим комиссия завершила свою работу.

В завершении будет подготовлен проект рекомендательного характера, который предоставят главе государства.

Отметим, ожидается подписание распоряжения о помиловании перед праздником Новруз-байрам.