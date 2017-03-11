«Мы живем на постсоветском пространстве, где стратегия России состоит в том, чтобы иметь дружественные отношения со всеми государствами, находящимися на этой территории». Об этом заявил сегодня в беседе с журналистами на выездной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин, касаясь отношений Армения – Россия – Азербайджан и продажи Россией оружия Азербайджану, сообщает «Айсор».

«Это очень острый вопрос, который не принимают наши армянские коллеги. Давайте скажем прямо, что мы живем на постсоветском пространстве, где стратегическая линия России состоит в том, чтобы иметь дружественные отношения со всеми государствами, находящимися на этой территории. И дело не в том, что Россия совершает некоторые действия, которые могли бы навредить Армении, я считаю, что это полностью исключается», — сказал Виталий Наумкин.

«Между Россией с Азербайджаном есть военно-техническое сотрудничество, никто этого не отрицает. Однако оно является сдерживающим фактором, который помогает тому, чтобы оружие не использовалось против Армении», — отметил В.Наумкин.

По его мнению, отношения и партнерство между Россией и Азербайджаном – сдерживающий фактор, а не фактор, толкающий Азербайджан на какие-то нежелательные действия.

«А если бы там было турецкое или американское, или китайское оружие? Это открытый рынок. Государства проводят на рынке оружия свободную политику. Никто не может сегодня отрицать, что Россия является для Армении поставщиком безопасности, что Россия никогда не позволит, чтобы Армении был нанесен ущерб или кто-то напал на Армению. Кто бы ни напал на Армению, Россия будет участвовать в защите Армении. Это совершенно очевидно. И второе, Россия – поставщик энергоресурсов. Это автоматически делает несущественным все остальное», — заявил Виталий Наумкин.