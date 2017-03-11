«Мы исходим из того, что между Арменией и Россией подписано соглашение об объединенной группе войск, и 102-я российская военная база является серьезным ответом на возможные угрозы в регионе со стороны Турции», — заявил министр обороны Армении Виген Саркисян на выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, если Россия будет иметь понятную, прогнозируемую Турцию, то это может соответствовать интересам Армении.

Вместе с тем, он отметил, что в народе сохранились «грустная память из прошлого, когда советские власти заключали разные договоры с турецким правительством, касающиеся территорий Армении».