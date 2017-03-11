Министр обороны Армении выступил с очередным бредовым заявлением в адрес Турции. На этот раз Виген Саркисян заявил на выездной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», что «несмотря на близкие отношения Турции с Грузией, братские отношения с Азербайджаном, Турцию сегодня нельзя считать региональным игроком».

«Турция не только подвергла блокаде Армению, закрыв железнодорожное сообщение и границу, но и проявляет проазербайджанскую позицию в карабахском вопросе. Подвергнув блокаде Армению, закрыв государственную границу, Турция сама изолировалась от региона Южного Кавказа», — отметил В.Саркисян, при этом позабыв, в каком «зажатом» положении находится его страна из-за оккупации территорий Азербайджана.