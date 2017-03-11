Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Нидерланды о возможных санкциях, сообщают турецкие СМИ.

«Нидерланды угрожают, что не позволят взлететь моему самолету. Сегодня я лечу в Роттердам. Если Нидерланды аннулируют мое разрешение на полет, мы введем серьезные санкции», — сказал министр.

М.Чавушоглу также назвал фашистом и нацистом главу ультраправой партии «Свободы» Герта Вилдерса, который обещает снизить число мусульман в стране.

«Руководство в Нидерландах идет на поводу у Г.Вилдерса. Они говорят, что министр Турции не проведет мероприятие в Роттердаме. Если мой визит не будет осуществлен, это приведет к тяжелым последствиям для Нидерландов», — отметил он.

Чавушоглу будет участвовать в Нидерландах в митинге в поддержку поправок в турецкую конституцию.

На прошлой неделе Германия также не разрешила проведение нескольких митингов турок с участием турецких министров.