В настоящее время Дамаск не видит возможностей для сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа, несмотря на общие цели в борьбе с терроризмом. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

«Теоретически — да, но на практике — пока нет, поскольку нет никакой связи между Сирией и США на официальном уровне», — цитирует Асада агентство SANA.

Как отметил глава САР, те несколько рейдов, которые Вашингон провёл против боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Сирии, прошли без сотрудничества или консультаций с сирийской армией или сирийским правительством.

При этом Асад подчеркнул, что заявления Трампа о приоритете победе над ИГ являются многообещающими, однако пока Дамаск не увидел каких-то конкретных шагов в этом направлении.