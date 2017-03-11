Продуктивность, которой блещет в последние дни армянская дипломатия, не только ужасает банальностью, но и показывает классические примеры на предмет как нужно повышать градус международной анархии. Президент Серж Саргсян, министр иностранных дел Эдвард Налбандян, его неутомимый в воспроизводстве гипертрофированного бреда зам Шаварш Кочарян и иже с ними не перестают гнать туфту, рядясь в тогу правдорубов. Символично, что господа-дипломаты изощряются в красноречии, сидя с глазу на глаз с серьезными персонами, которых и при большом желании не заподозришь в неведении.

Воодушевившись бельгийскими и французскими подвигами своего босса, глава внешнеполитического ведомства Налбандян решил перещеголять всех и вся на переговорах с греческим коллегой Никосом Коциасом. Привычно обвинив Азербайджан во вселенских грехах, армянский министр решил удивить визави оригинальностью, заявив, дескать, Баку не способен говорить на языке сообщества.

Следует понимать, что Налбандян имел в виду язык здравой логики, которым человечество, как известно, овладело с подачи армян. Сказал, ну и Бог с ним. Однако всем, кто мало-мальски знает, что собой представляет армянская ментальность и каковы ее характерные особенности, и объяснять-то не нужно, что Армения — центр мироздания, а армяне – его прародители. Говорят и сами верят, а спаррингам только и остается делать вид, что прониклись и приняли топорные легенды за чистую монету.

Если говорить по факту, то от последних высказываний ереванских бонз все больше отдает лебедиными нотками. Похоже, приближение парламентских выборов вконец отмобилизовало их. Как-никак, перспектива провала светит вполне реально. Напоследок Саргсян и его команда отстреливаются по полной, дабы не дать соперникам лишних поводов для критики и разоблачений. Ведь правящая верхушка наломала дров, как говорится, дай Бог. Так, дозорные национальной дипломатии подтирают кондуит излюбленным инструментарием из полюбившегося карабахского набора, что стал универсальным средством на все случаи жизни. Активностью во внешнем блоке компенсируются провалы внутренней политики и рухнувшего в шахту надежд социального лифта.

Налбандян более чем уверен, что переговоры по урегулированию конфликта не идут потому, что процессу нанесен серьезный удар «апрельской агрессией Азербайджана». Говоря об этом главе МИД Греции, армянский министр, скорее, был более чем уверен, его визави не станет вопрошать – а что же служило причиной череды провалов в тех же переговорах до апрельских боестолкновений.

Не будем забывать, что это в духе армянской политической традиции – блистать монологом и не давать возможности собеседникам хоть словечко вставить.

Сетуя на несговорчивость азербайджанцев, что стали жертвой армянской агрессии, Налбандян многозначительно сокрушается, дескать, переговоры безнадежно отброшены назад. И это несмотря на то, что, как он выразился, «Армения и сопредседатели сделали шаги и продолжили усилия для создания условий продвижения в Вене и Санкт-Петербурге». И далее объясняет, что, мол, Баку отказывается выполнять достигнутые договоренности, недоуменно вопрошая – «вообще азербайджанская сторона готова к переговорам и выполнению достигнутых договоренностей, или нет?!»

Греция, как известно, тоже вовлечена в территориальную проблему Кипра, и не ее дипломатам петь песни о не договороспособности азербайджанцев, на которых Ереван четверть века назад и пошел войной. Выставляя свою страну в образе объекта агрессии, Налбандян, бесстыдно брешет, полагая, что ему верят.

И слону ясно, что страна, совершившая вооруженный разбой и отбившая у соседа порядка 20% территории по определению не может сваливаться в стихию притворства, ибо детали проблемы общеизвестны. Неужели греческий дипломат в неведении, что во главе угла стоит вопрос восстановления территориальной целостности страны, которая, невзирая на незавершенность военно-политического конфликта, смогла переломить ситуацию в свою пользу и в любой момент сможет положиться на себя?! Тем более Греция это страна, которая выстроила с Азербайджаном вполне доверительные отношения, поддерживая четкий политический диалог.

Россказни Налбандяна о том, насколько Азербайджан неадекватен, это лишь байки из серии курам на смех. Афины прекрасно осведомлены о природе Карабахской дилеммы, и непременно поддерживают целостность Азербайджана в границах, признанных со стороны ООН.

На саммитах ЕС, НАТО, ОБСЕ Греция, как правило, признает Карабах неотделимой частью Азербайджана, и представлять ее главному дипломату положение вещей вверх тормашками, могут лишь люди, которым присуще больное самомнение.

Налбандян прав в одном — альтернативы переговорам нет, и предстоящий визит посредников в Южный Кавказ в конце марта и в самом деле может стать поворотным, если Ереван перестанет юлить и откажется от методичного подрыва политического процесса. Если в Армении действительно не желают повторения событий апреля прошлого года, то необходимо вооружиться ответственностью за исполнение четырех резолюций СБ ООН, на базе которых и выработаны принципы урегулирования.

Всему голова – пункт о безоговорочном выводе оккупационных войск Армении из азербайджанских территорий. Если Ереван последует здравому смыслу, то многое в последующем пойдет на пользу всем акторам трудного процесса. Но прежде надо сделать небольшой трансфер из области скудного обвинительного лексикона в сторону логики, здравой и функциональной, которую Налбандян и его единомышленники почему-то выдают за чисто армянский продукт.

Тофик Аббасов