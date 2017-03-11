В Грузии вчера торжественно встретили шестимиллионного туриста, которым оказался гражданин Голландии. По случаю его прибытия в Тбилисском аэропорту был устроен торжественный прием.

Еще большим сюрпризом для гостя из Голландии Джаспера стала встреча с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Глава правительства специально прибыл на торжественный обед по случаю встречи шестимиллионного гостя Грузии, чтобы лично ознакомить его с традициями грузинской кухни и национальным фольклором, — передает «Бизнес-Грузия».

Национальная администрация туризма Грузии сняла видео сюжет о прибытии особого гостя: после гостеприимной встречи в аэропорту голландского туриста прямиком повезли на торжественный обед, что стало для него слегка шокирующей, но приятной неожиданностью.

Напомним, количество иностранных визитеров в минувшем году достигло исторического максимума и составило 6350825 человек – на 449731 (7,6%) больше, чем годом ранее, в 2015 году.