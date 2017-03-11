Главный режиссёр кинофильма «Аватар» Джеймс Кэмерон заявил, что продолжение картины стоит ждать не раньше 2019 года. Хотя изначально сообщалось, что выход фильма на экраны запланирован на конец декабря 2018 года. Режиссёр объяснил перенос сроков большим объёмом работы, поскольку ведутся съёмки не только второй части, но и последующих.

— В 2018 году этого не произойдёт. Мы не объявляли дату релиза фильма. Необходимо понять, что речь идёт о последовательном порядке выхода картин на экраны. Мы снимаем не просто «Аватар-2», а четыре новые части «Аватара», — цитирует слова режиссёра сайт издания Toronto Star.

Напомним, первый «Аватар» вышел на экраны в декабре 2009 года и стал самым кассовым фильмом в международном прокате, собрав 2,7 миллиарда долларов. В американском прокате рекорд «Аватара» был побит только в начале 2016 года с выходом седьмого эпизода «Звёздных войн».