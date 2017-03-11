Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев считает, что отдельные СМИ ведут против него кампанию лжи, направленную на дестабилизацию обстановки в стране, сообщает РИА Новости.

«В последнее время в Кыргызской Республике под лозунгом на право свободы прессы кучка якобы независимых журналистов, СМИ и политиков фактически требуют для себя права безнаказанно клеветать и поливать грязью неугодных им людей и, в первую очередь, всенародно избранного президента независимого Кыргызстана. Такая кампания в отдельных СМИ и даже в социальных сетях ведется целенаправленно уже последние несколько лет и особенно усилилась с лета прошлого года. Кампания лжи, клеветы и шельмования», — говорится в заявлении главы киргизского государства на его официальном сайте.

Атамбаев считает, что истинной целью этой кампании является «дестабилизация ситуации в Кыргызстане перед предстоящими в ноябре выборами нового президента путем дискредитации через ложь и клевету всенародно избранного главы государства… в глазах мирового сообщества».

Атамбаев заявил, что соответствующим органам страны «пора напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех». «Сейчас нашей стране и народу Кыргызстана нужны мир и стабильность, единство и сплоченность. Достигнутые с таким большим трудом права и свободы граждан не должны быть отданы на откуп распространителям лжи и клеветы», — заключил он.

Атамбаев неоднократно подвергал СМИ критике. Так, в понедельник он заявил, что финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ распространяют слухи, способствующие дестабилизации обстановки в Кыгызистане.