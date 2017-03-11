Канцлер ФРГ Ангела Меркель изучает выступления американского президента, чтобы лучше понять, как вести себя во время предстоящей встречи с Трампом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times, встреча Меркель и Трампа состоится 14 марта в Вашингтоне.

Авторитетное американское издание отмечает, что Меркель ведет очень тщательную подготовку к встрече с президентом США, так как ранее еще не имела дело с политиком такого рода. Так, ранее Трамп в интервью упрекнул Меркель в приеме и размещении беженцев, назвав действия канцлера «катастрофической ошибкой».

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит опыт общения лидера ФРГ с главой России Владимиром Путиным.