Причиной смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина, который умер 20 февраля, стал сердечный приступ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника мэрии Нью-Йорка. О причине смерти дипломата ему рассказали судмедэксперты.

По словам чиновника, пожелавшего остаться анонимным, следов насильственной смерти на теле Чуркина не обнаружили, поэтому в правоохранительных органах Нью-Йорка не стали заводить дело после смерти дипломата и искать подозреваемых.

Накануне Управление судмедэкспертизы Нью-Йорка сообщило, что не будет публично называть причину смерти Чуркина, напоминает Дождь. Это объяснили тем, что его дипломатический иммунитет действует и после смерти, и огласить ее причину публично не позволяет протокол. В посольстве России в США это решение поддержали, подчеркнув, что оно полностью соответствует принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатическому иммунитету.

Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке. В это время он, как отметили в МИД, находился «на рабочем посту». Официальный представитель ведомства Мария Захарова не назвала причину его смерти, отметив, что в таких случаях используют слово «скоропостижно».