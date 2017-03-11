«Укртранснафта» начала поставлять на Кременчужский нефтеперабатывающий завод нефть из Азербайджана. Для этого используется участок нефтепровода «Укртранснафты» от Одессы до Кременчуга, который был введен в эксплуатацию после 5 лет простоя. Общая длина участка нефтепровода, задействованного в проекте, составляет 520 км.

Об этом сообщила пресс-служба «Укртранснафты».

В сообщении отмечается, что о поставках нефти из Азербайджана в Украину в июле 2016 года договорились президент Петр Порошенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В «Укртранснафте» рассчитывают с помощью проекта увеличить объем прокачки нефти до 2,7 млн т уже в нынешнем году. В 2016 году, объем внутренней транспортировки составил 1,41 млн т.

«Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, 100% ее акций находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».