Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может запуситить процедуру выхода страны из Евросоюза во вторник 14 марта, сообщает The Daily Telegraph. В правительстве уверены, что верхняя и нижняя палаты Великобритании согласуют детали о статье 50 в понедельник, отмечает издание. Это сделает возможным для госпожи Мей запустить Brexit в палате общин (нижняя палата парламент) во вторник. По данным источника издания в правительстве, Тереза Мей намерена запустить Brexit «как можно скорее».