Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом заявил, что пришло время для «сделки» по ближневосточному урегулированию. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент подчеркнул своё личное убеждение, что достижение мира возможно и что пришло время заключить сделку. Президент подчеркнул, что подобная сделка не только даст израильтянам и палестинцам мир и безопасность, которой они заслуживают, но также позитивно скажется на регионе и на всем мире», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Трамп подчеркнул необходимость проведения прямых переговоров двух сторон.

«США будут тесно работать с лидерами палестинцев и израильтян над прогрессом в достижении этой цели. Президент отметил, что США не могут навязать решение израильтянам и палестинцам, а также что ни одна сторона не может навязывать решение другой», — говорится в заявлении.