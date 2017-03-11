Генпрокурор США Джефф Сешенс попросил оставшихся 46 федеральных прокуроров, назначенных бывшим президентом США Бараком Обамой, подать в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США. В ведомстве подчеркнули, что это необходимо для «обеспечения одновременного перехода власти».

По данным The New York Times, отставки потребовали, в том числе, у федерального прокурора Манхэттена Приита Бхарара, который рассчитывал остаться на этом посту. Ожидается замена всех федеральных прокуроров, которые работали при прежней администрации.