ООН заявила, что в настоящее время в мире разразился самый крупный гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны.

По данным организации смерть от голода угрожает более 20 миллионам людей. Также, по словам заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О’Брайэна, тяжелейшая ситуация сложилась и в области здравоохранения.

Наиболее острая ситуация сложилась в Южном Судане, Сомали и северо-восточной Нигерии. Но самое чудовищное положение сложилось в Йемене, где две три населения — это почти 20 миллионов человек — нуждаются в медикаментах, а около семи миллионов не знают, как им удастся добыть пропитание.

Для преодоления гуманитарного кризиса ООН потребуется более полутора миллиардов долларов.