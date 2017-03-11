Находящиеся по приглашению Ассамблеи народов Украины и международной гуманитарной организации “One free world international” в Киеве депутаты канадского парламента Тони Клемент и Кети Морин Вагатолла побывали в Верховной Раде Украины, где в ходе переговоров был затронут также нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщили АПА в Ассамблее народов Украины, на встрече принимали участие вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед, депутаты Михаил Бондарь, Николай Вельчиков, Георгий Логвинский, руководитель Ассамблеи народов Украины, глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев.

В ходе обсуждений были затронуты конфликты на постсоветском пространстве, в том числе и ситуация в Нагорном Карабахе. В частности, Р.Тагиев рассказывая о текущей ситуации в Украине, положении этнических меньшинств в стране информировал гостей относительно оккупации 20% территории его исторической родины Азербайджана, также переживающей тяготы войны.

Парламентарии Канады и Украины призвали к скорейшему урегулированию конфликтов в Донбассе и Нагорном Карабахе, отметив, что существующее статус-кво может привести лишь к осложнению ситуации. Канадские и украинские депутаты в заявлении для прессы подчеркнули, что условились поднимать темы конфликтов в международных организациях. На встрече также обсуждались вопросы увеличения гуманитарной помощи и деятельность национальных меньшинств, проживающих в Украине.