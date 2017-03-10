Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский и корреспондент БелаПАН Сергей Королевич задержаны в Молодечно (Минская область) вечером 10 марта после акции протеста против декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

«По окончании акции политики пошли к машине, я решил их сопроводить. В это время всех и задержали», — сообщил Сергей Королевич по телефону из РОВД. Как отметил журналист, больше всех при задержании досталось Лебедько, который снимал происходящее на планшет. Самого Королевича, по его словам, не били. «Схватили двое за руки и потащили в машину. Мои слова о том, что я журналист, действия не возымели», — сказал он.

Стало также известно о задержании председателя оргкомитета объединения «Христианско-демократическое движение» Ольги Ковальковой и активиста ОГП Дениса Красочки.

В митинге на Центральной площади и шествии к зданию налоговой инспекции приняли участие, по разным оценкам, от 500 до 750 человек.