В Исмаиллинском районе в чайхане произошел взрыв.

Как передает АПА, инцидент зарегистрирован в одном из чайных заведений, расположенных возле центрального базара.

По словам свидетелей происшествия, некто зашел в чайхану и бросил в людей гранату.

В результате инцидента ранения получили житель поселка Гюнешли Меликов Сафа Фикрет оглу (1986 г.р.), а также житель села Юхарыбаш Гейдарли Аслан Ахмед оглу (1994 г.р.). Пострадавшие помещены в больницу.

В связи с инцидентом задержан житель города Исмаиллы Казымов Закир Ахмед оглу (1969 г.р.). По факту ведется расследование.