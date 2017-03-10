Президент России Владимир Путин рассказал, что неоднократно отдыхал в Турции до того, как начал работать в Кремле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 10 марта.

«Я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда еще не работал здесь, в Москве, в Кремле. У меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил, что миллионы россиян проводили отпуска на турецких курортах и «находили там обстановку очень благоприятной».

Глава государства выразил уверенность в том, что Анкара сделает все возможное, чтобы российские туристы были в безопасности.

Эрдоган в свою очередь заверил, что соответствующие меры в Турции обеспечены. «Безопасность собственных граждан имеет большое значение для страны, и такое же большое значение имеет и безопасность туристов», — подчеркнул президент Турции.