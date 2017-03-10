В результате проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана спецоперации были уничтожены лица, оказавшие вооруженное сопротивление, сообщает в пятницу пресс-служба СГБ.

Согласно сообщению, поступившая в СГБ информация о ввозе группой лиц в страну контрабандным путем огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ для совершения особо тяжких преступлений, его передаче и хранении в результате проведенного расследования подтвердилась, и было принято решение о проведении неотложных мероприятий.

Сегодня была проведена спецоперация по задержанию лиц, подозреваемых в этих преступных деяниях. В ходе операции подозреваемые Азер Гусейнов и Али Исламов, применив огнестрельное оружие в жилой зоне, оказали вооруженное сопротивление. В определенном законом порядке оперативной группой были приняты ответные меры, и преступники были уничтожены из служебного оружия.

У Азера Гусейнова и Али Исламова были изъяты автомат АКСУ-74, два пистолета Макарова и один пистолет, изготовленный кустарным способом, взрывчатые вещества весом 400 и 75 граммом и значительное количество патронов различного калибра.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.