Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, выразил соболезнования в связи с крушением вертолета с россиянами в Стамбуле, передает РИА Новости.

Катастрофа произошла в 11.21 по московскому времени, через пять-шесть минут после взлета. Вертолет принадлежал группе компаний Eczacibasi. Всего на борту находились семь человек, из них два пилота.

«Хочу выразить соболезнования семьям всех погибших, разделяем их горе», — сказал Эрдоган,.

Также президент Турции еще раз принес соболезнования семье погибшего в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.

«Еще раз хочу почтить память российского дипломата Карлова, который был убит в результате теракта. Сегодня с этой трибуны хочу еще раз принести соболезнования семье Карлова и всему российскому народу. В ходе своей работы в качестве посла он усердно работал и трудился для улучшения наших отношений, отношений России и Турции. Карлов был близким другом нашего народа», — сказал он.

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