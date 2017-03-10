Тема детских пособий всегда была очень актуальной в Азербайджане – в любые времена. Особенно сегодня, когда страна переживает острый экономический кризис. И в редакцию часто приходят письма с просьбой разобраться: почему пособия такие маленькие, и сумма их не увеличивается – несмотря на катастрофический рост цен?

Действительно, в соответствии с азербайджанским законодательством размер детских пособий в нашей стране составляет:

— единовременное пособие при рождении ребенка – 90 AZN;

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – 30 AZN;

— пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет – 15 AZN.

До января 2006 года пособие на ребенка до 18-летнего возраста составляло 1,80 маната. Но затем это пособие было отменено и назначена единовременная выплата. Если в семье более 5 детей, то до 18-ти лет выплачивается по 30 манат за каждого ребенка.

Если сравнить наше пособие с выплачиваемыми пособиями во многих странах мира, то можно понять, насколько ситуация с этим в Азербайджане плачевна.

Работающая женщина в декретном отпуске получает очень маленькую сумму. Если женщина не выходит в этот период на работу, то пока ребенку не исполнится 1,5 года, она получает пособие в размере 20 манат, а с 1,5 до 3 лет – 15 манат. А неработающие женщины и этого не получают, а только 90 манат при рождении ребенка.

Этих 90 манат в лучшем случае хватит на подгузники и детское питание на 1 месяц. А с учетом того, что цены ежедневно растут, то этих 90 манатов хватит максимум на 2 недели.

А теперь давайте в качестве примера рассмотрим некоторые страны, с которых правительству Азербайджана следует брать наглядный пример:

Украина

За первого ребенка выплачивается 1800 долларов, за второго – 3750 долларов, а за последующих детей по 7140 долларов.

Германия

За каждого ребенка до 3 лет выплачивается по 270 евро в месяц. С года на ребенка можно оформить ипотечный кредит.

Франция

Женщина получает пособие еще до родов, во время беременности. Кроме того, в этой стране еще с 1921 года действует программа «Большая семья». По этой программе в рамках государственной политики предусматриваются льготы и привилегии многодетным семьям. Многодетным семьям даются и налоговые льготы. С каждым последующим ребенком налоговые выплаты снижаются. Так, семья с 4-мя детьми практически не платит налоги.

Британия

Единовременное пособие составляет 500 фунтов стерлингов.

В некоторых арабских странах пособие начинается с 20 тысяч долларов. Во многих странах многодетным семьям дается особый статус, льготы и привилегии.

Швеция

Многодетным семьям выплачиваются прогрессивные пособия, которые увеличиваются с каждым последующим ребенком. Дополнительно государство оплачивает аренду жилья и траты на дошкольное образование, даже дает специальные талоны на питание. Дополнительные льготы существуют для неполных семей, в частности, где главой семьи является женщина.

Финляндия

Многодетным или неполным семьям в этой стране не даются особых привилегий, зато выдаются различные социальные пособия, например, «пакет для новорожденных». Этот пакет получают все женщины, и он полностью покрывает все расходы на ребенка до 1 года. Сумма пакета составляет несколько сотен евро. По мере взросления ребенка учитываются и другие потребности, делаются определенные уступки.

Польша

Если в многодетных семьях сумма дохода составляет менее 125 долларов на человека, семье даются привилегии. Если в семье есть ребенок-инвалид, а один из родителей не работает, занимаясь уходом за этим ребенком, то им выплачивается двойное пособие.

Чехия

С рождением каждого последующего ребенка женщине сокращают возраст выхода на пенсию.

Россия

С 1992 года в распоряжении об «оказании социальной помощи многодетным семьям» содержится 32 пункта. Один из этих пунктов – выдача многодетным семьям квартиры в кредит сроком на 30 лет без первоначального взноса.

В России беременным женщинам, вставшим на учет на ранних срока, выплачивается единовременное пособие в размере 581,73 руб.(15 манат), единовременное пособие при рождении ребенка 15512,65 руб. (395 манат), материнский капитал составляет 453 тыс. 026 руб.,(11551 манат) ежемесячное пособие за ребенка до 18 месяцев — 2908,62 руб. на первого ребенка (74 маната), 5817,24 руб.(148 манатов) — на второго и последующих.

Мы провели в социальной сети Facebook опрос на эту животрепещущую тему, и результаты – как и следовало ожидать – были вовсе не радостными.

Но больше всего опрошенные нами женщины жаловались не сколько на смехотворно-мизерную сумму детских пособий, а на бюрократические проволочки, с которыми приходится сталкиваться, чтобы получить эту жалкую подачку. И еще – потому, что за каждую справку приходится платить деньги. В результате получается, что отдашь гораздо больше, чем получишь. Некоторые опрошенные жаловались на то, что какую-то часть денег в определенных структурах бюрократы оставляют себе – в качестве «ширинлика». И именно по этим причинам многие даже не пытались попробовать получить деньги, которые положены детям по закону.

Но этого делать как раз-таки не стоит, хотя бы потому, что кормление паразитов-бюрократов за счет своего ребенка обидно вдвойне. А потому каждой женщине нужно знать следующие правила:

Согласно законодательству АР, если мать ребенка не работает, то в организацию, где работает отец малыша, посылаются документы. Если оба родителя не работают, то они сами несут соответствующие документы (а именно копию паспортов, копию свидетельства о браке, бланк-чек, который выдается ЗАГСом при получении метрики) в Фонд Социальной Защиты. С места работы пишут протокол и, приложив к нему все документы, посылают в Фонд социальной защиты. И именно оттуда на почту или на зарплатную карту перечисляют деньги.

Если женщина работает, то в декрет она выходит на 7-м месяце и предъявляет больничный лист, а так же все вышеперечисленный документы, кроме метрики, естественно. Если у женщины общий стаж работы выше 6-ти месяцев, то Фонд социальной защиты будет оплачивать ей декрет, и она будет получать официальную зарплату без вычетов 3% и подоходного налога.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:

Срок подачи документов для получения единовременного пособия по рождению ребенка не ограничен. Пособие по уходу за ребенком выплачивается на основании заявления о выходе в частично оплачиваемый социальный отпуск и, соответственно, приказа организации, в которой работает будущая мама.

Если вы не знаете, где находится отделение Фонда Социальной защиты по месту вашего жительства, то перейдите по этой ссылке.

Не отказывайтесь от денег, положенных ребенку!

По словам Председателя Лиги по защите прав ребенка Юсифа Бекирова, закон одинаков для всех, и пособие должны получать все дети. И если бюрократы находят в законе лазейки для получения собственной выгоды, родителям детей следует подавать в суд, тем более, что сегодня существует масса организаций, которые предоставляют юридическую помощь в таких вопросах. Эксперт так же отметил, что Пособие при рождении ребенка в Азербайджане очень маленькое. Государство не учитывает тот факт, что повышению уровня рождаемости способствует, в первую очередь, высокое социальное.

Раньше родителям за каждого ребенка, не достигшего 18 лет, давали детские пособия в размере 10-15 манатов в месяц, сейчас эти деньги практически никто не получает. А все потому, что добиться этих денег очень сложно, соответствующие структуры требуют огромного количества справок и документов. И в итоге еще не факт, что не найдется та или иная причина, по которой семья не получит даже эту мизерную сумму. Но тем не менее, все равно надо требовать свое.

Яна Мадатова