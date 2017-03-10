В преддверии парламентских выборов в Армении фонд Конрад Аденауэр проводит ряд мероприятий по обсуждению программ участвующих в выборах партий. Об этом сообщает «Лрагир».

В ходе одного из обсуждений экс-премьер Армении, баллотирующийся по спискам партии «Свободные демократы» Грант Багратян заявил, что положение Армении было бы лучше, если б она не вступила в ЕАЭС. С этими странами мы пребываем в одном торговом пространстве с 2011 года, так что, в торговле ничего не изменилось, заметил он.

По словам Багратяна, 27 декабря 2016 года произошло ужасное событие – Армения подписала соглашение, в соответствии с которым с 1 июля 2017 года изъятия и преференции отменяются. Почему мы должны платить колоссальные таможенные пошлины за импортируемое из Ирана топливо, задается вопросом премьер. «Если бы Евразийский союз согласился, так же, как и Европейский, создать зону свободной торговли и с теми, и с другими, то экономический нейтралитет можно было сохранить. Но это невозможно», заметил он.

Грант Багратян уверен, что ЕАЭС строится под Россию, и в этих условиях Армения должна либо требовать считаться с ее интересами, либо попрощаться.

«Мы считаем, что следует покинуть Евразийский союз – нельзя создавать союз на угрозах», отметил он. Багратян добавил, что за 2 года пребывания в ЕАЭС Армения потеряла 800 млн. долларов.