Нынешний период внешней политики России характеризуется отсутствием уверенности и достаточной определенности политической элиты, непониманием перспектив в отношениях как с государствами Запада, так и Востока.

Нынешняя российская элита разобщена, а вернее, ее не объединяет некая иррациональная, патриотическая идея. Скорее, российские политики чрезмерно меркантильны и преследуют во многом личностные и групповые интересы.

Все это рано или поздно скажется на положении Кавказа, где русские способны пока сохранить лишь вассалитет в отношении Армении.

Игорь Мурадян, «Лрагир».