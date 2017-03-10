Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Москву заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить с официальным визитом Стамбул, передает РИА «Новости».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках официального визита в Москву заявил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить с официальным визитом Стамбул, передает РИА «Новости».
Дата: 2017/03/10 23:15
Раздел: Мир
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