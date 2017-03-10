Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией во главе с председателем Группы дружбы Франция-Кавказ Сената Французской Республики Андре Рейшаром.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, на встрече А.Рейшар сказал, что цель их визита в Азербайджан – иметь больше сведений об азербайджано-французских отношениях и получить информацию об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Кроме того, член Сената Франции отметил, что парламентская дипломатия их страны может положительно повлиять на урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Он также подчеркнул важность расширения связей.

В свою очередь, министр Эльмар Мамедъяров заявил, что для урегулирования конфликта в первую очередь армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана, а беженцы и вынужденные переселенцы должны вернуться в свои дома. Министр отметил, что процесс урегулирования конфликта ясен всем, и для того, чтобы сделать шаг вперед в этом направлении Армения должна продемонстрировать политическую волю.