Наставник сборной Азербайджана по футболу прокомментировал товарищеский матч с национальной командой Катара в Дохе (2:1), передает azerisport.com.

«Было важно победить в этом матче для повышения веры в собственные силы. Команда оставила неплохое впечатление. Сборная Катара тоже не слабая команда, и сегодня они показали, что умеют хорошо играть. Несмотря на победу, в нашей команде есть проблемы, над которыми надо работать. Ребята самоотверженно сыграли. В целом, я доволен нашей игрой. Для нас это было важное испытание. Сегодня дал шанс и новичкам. Теллур Муталлимов впервые сыграл за национальную сборную, и его игра меня удовлетворила. Махир Мадатов сумел хорошо влиться в игру, а Джавид Гусейнов спустя долгое время вернулся в сборную и оставил очень приятное впечатление. Но, повторюсь, есть моменты, над которым мы должны работать», — заявил Роберт Просинечки.