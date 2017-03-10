Официально Дмитрий Медведев никак не комментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» премьер-министра России. Публично на него отреагировала только педставитель Медведва Наталья Тимакова, которая назвала публикацию ФБК «пропагандистским выпадом оппозиционного и осужденного персонажа». Как выяснилось, в своем инстаграме Медведев прокомментировал расследование в тот же день — под постом с поздравлением с 23 февраля, пишет «Дождь».

Премьер-министр ответил на комментарий пользователя под ником natalitet, которая призвала его «не принимать расследование близко к сердцу»: «Для меня особенно омерзительно, что данную заказуху опубликовали именно сегодня, в мой день рождения. Держитесь, я верю в Вас», — написала она. В ответ премьер написал девушке: «С днем рождения!»

Кроме того, Медведев забанил Навального в своем инстаграме, написал оппозиционер.