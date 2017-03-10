Объем валютного рынка Азербайджана в январе 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 3,27 раза.

Как передает АПА со ссылкой на статистику Центрального банка, за отчетный период объем долларовых операций сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 3,41 раза. Другими словами, если объем долларовых операций в январе 2017 года составил 179 млн. 751,9 тыс. долларов, то в январе 2016 года этот показатель составил 612 млн. 494,7 тыс. манатов.

В январе 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 121 млн. 516,3 тыс. долларов, что в 3,23 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. В январе 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 58 млн. 235,6 тыс. долларов, что 3,77 раза меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.

Объем операций с евро в январе 2017 года сократился по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период в 1,95 раза. Другими словами, если объем операций с евро в январе 2017 года составил 18 млн. 134,2 тыс. евро, то в январе 2016 года этот показатель составил 35 млн. 298,9 тыс. евро.

В прошлом месяце в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 12 млн. 555,8 тыс. евро, что в 2,22 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. В январе 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 5 млн. 578,4 тыс. евро, что на 25,33% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.