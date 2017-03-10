Американские эксперты Wesleyan Media Project назвали президентскую кампанию Хиллари Клинтон одной из худших за последние годы.

В исследовании утверждается, что отказ Клинтон от рекламы в ряде ключевых штатов стал основной причиной ее поражения. Хотя ведущие СМИ и предсказывали Клинтон победу, она потерпела поражение в штатах, в которых она до последней перед выборами недели не транслировала свою рекламу. В частности, в Мичигане и Висконсине.

Отмечается, что Клинтон сосредоточилась на, так называемой «политике идентичности», при этом она не смогла выработать общую программу для всех американцев. Клинтон сделала упор на конкретные социальные группы.

Также уязвимым местом кампании стало то, что Клинтон практически игнорировала обсуждение политики.

«Недостаток эффективности рекламы может объясняться необычным характером президентской кампании, в которой один из кандидатов был нестандартен, а второй использовал неклассическую стратегию общения», — говорится в исследовании.

Также отмечается недостаточное участие Клинтон в дебатах.

Напомним, что Хиллари Клинтон напишет книгу, в которой расскажет о событиях предвыборной кампании. Книга выйдет в издательстве Simon & Schuster. Известно, что книга будет состоять из различных эссе политика на тему прошедшей предвыборной гонки и мыслей о будущем.