Ментоловые и ароматизированные сигареты должны поэтапно выведены из продажи в течение недели. Полной запрет будет введен в 2020 году.

В соответствии с новыми законами табака, ментоловые сигареты будут продаваться в упаковках только до 20-21 мая, в рамках длительного плана поэтапного отказа от ароматизированных сигарет к 2020 году.

Полный запрет также будет включать тонкие сигареты с ароматами, такими как ваниль и клубника, сообщает Independent.

Все началось в мае прошлого года, когда упаковка сигарет была стандартизирована в соответствии с новыми правилами, направленными на предотвращение того, чтобы молодые люди получали вредную привычку.

Табачным компаниям был предоставлен год, чтобы продать старые запасы и полностью осуществить изменения в соответствии с директивой.

— Существует доказательство того, что ароматические вещества, и ментол в частности, могут маскировать резкий вкус табачного дыма, что делает его легче для молодых людей, чтобы курить, — сказала Аманда Сэндфорд из Action on Smoking Health.