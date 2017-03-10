Работники киевской таможни зафиксировали попытку незаконного ввоза в Украину двумя гражданами Азербайджана более 80 кг табака для кальянов с ароматом банана, зеленого и красного яблок, персика, дыни, мяты и фруктового микса.

Об этом издание KV узнало из сообщения пресс-службы столичного управления Государственной фискальной службы.

163 пачки табака для кальянов общим весом 81,5 кг с различными вкусовыми добавками пытались ввезти двое граждан Азербайджана, которые направлялись из Стамбула через аэропорт «Борисполь» трансфером в Харьков.

Табак был обнаружен во время проведения таможенного контроля трансферного багажа в багажном отделении в 4 дорожных чемоданах.

На момент прохождения контроля граждане Азербайджан таможенной декларации не оформляли и не обращались к инспекторам таможни по поводу декларирования перемещаемых ими товаров.

Табак был изъят до вынесения судом соответствующего решения.