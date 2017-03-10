Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2017 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, 1 по 30 апреля 2015 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 1999 года рождения, которым ко дню призыва (включая и день призыва) исполнилось 18 лет, а также 1982-1998 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 апреля 2017 года должны быть уволены в запас военнослужащие, отслужившие положенный срок, предусмотренный закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе».