В Бейлагане 17-летнюю ученицу изнасиловал ее друг. Он стал шантажировать ее совместными откровенными фотографиями. Сначала он ее принудил вступить в половую связь с ним, а затем с другими людьми.

Об этом, как передает Minval.az, Meydan TV сообщил информированный источник. Девушку шантажировали видеокадрами, заставив ее вступить в интимные отношения с около 20-ю лицами.

На видео девушку принуждают к интимным отношениям. Действо происходит в школьном классе, там видны парты, доска, даже называются имена. Девушка умоляет: «сотрите это, прошу, сотрите».

Как сообщает источник сайта, полиция в курсе об этом деле: «В районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. Один человек арестован, остальные на свободе».

Он добавил, что это дело стараются замять, так как семьи двух парней, которые насиловали девушку и снимали это на видео, являются состоятельными:

«Семья девушки очень бедная, а другие семьи богатые. Отец одного из парней при должности. Уголовное дело хотят закрыть».

Сотрудники издания связались с родными девушки. Они подтвердили произошедшее, но сказали, что не хотят об этом говорить:

«Об этом трудно говорит. Семья уехала из села. Это дело не так просто замять. Виновные понесут наказание. Но вы особо не раздувайте это дело».

Жители села отметили, что на самом деле семья никуда не уехала, а они находятся дома:

«Многие знают об этом случае. Они никуда не переехали. Говорят, что родители отказались от дочери. Она училась в 11-м классе. Больше она не ходит в школу. А те парни были не учениками, они уже окончили школу. Одного арестовали, другой сбежал. Его разыскивает полиция».

Директор Бейлаганского районного отдела образования Хураман Рустамова сказала, что долгое время в этой школе нет директора. Школой управляла заведующая учебной частью:

«После этого события она была уволена, а учеников (девушку и парня) выгнали из школы. Классный руководитель отстранен от должности. Девушка была ученицей 11 класса. Об изнасиловании не может быть и речи. Они сидели в классе, обнявшись. Тут ничего такого нет».

Хураман Рустамова не объяснила, почему учеников выгнали из школы, если они просто обнимались.

Как отметила заведующая отделом образования, она не видела этого видео, а просто получила информацию, в которой ничего особенного не было:

«Мы провели расследование, сделали строгий выговор детскому сообществу и психологу. Мы там были 3 дня, сделали все, что надо. Не знаю, как распространилось видео, мы его не видели. Могу только сказать, что на нем были только девушка и один парень. Если вы сами видели видео, то должны знать. Мы осуждаем это событие и предприняли карательные меры».