Лидер Международного Евразийского движения, политолог Александр Дугин по-прежнему уверен, что войну в зоне Нагорно-Карабахского конфликта провоцирует не непосредственно одна из конфликтующих сторон, а США. В частности, такой линии, по словам Дугина, придерживалась администрация Барака Обамы, но так как «эти силы» потерпели поражение в результате президентских выборов США в 2016-ом году, и президентом был избран Дональд Трамп, то сейчас ситуация будет постепенно улучшатся. Александр Дугин в беседе с Первым Информационным выразил мнение, что в этих условиях так называемый «план Лаврова» для Нагорно-Карабахского конфликта кажется наиболее реалистичным.

«Думаю, «план Лаврова» мне кажется наиболее реалистичным и его важно реализовать. «План Лаврова» означает окончательное примирение, оставление статус-кво в юридическом положении в обмен на возвращение Арменией районов около Карабаха. После этого ситуация будет нормализована со всех точек зрения и мы войдем в фазу более спокойного, долгого периода. Против этого работает только Америка, а все локальные, региональные проблемы на самом деле вторичны перед этим, поэтому сейчас складывается ситуация для того, чтобы нормализовать отношение вокруг Карабаха. Если все – Россия, Азербайджан, Армения будут действовать в ключе миротворческом, то я вижу, что ситуацию можно будет в ближайшем времени нормализовать, хотя я не исключаю нескольких последних вспышек», – заявил Александр Дугин.