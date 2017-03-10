Интервью депутата Милли Меджлиса, Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по региональным вопросам Ариф Рагимзаде российскому порталу km.ru наделало много шуму. А точнее серьезные возражения вызвала его фраза, «мы не турки, турки – совсем другая нация». Газета «Ени Мусават» взяла по этому поводу интервью у А. Рагимова. Минвал приводит данную беседу с незначительными сокращениями.

— Ваше интервью вызвало большой скандал. Ожидалили ли вы подобной реакции на ваши слова о нашей национальной принадлежности?

— Я ничего особенного не сказал. Я отметил, что хоть корни у нас с турками одни, но народы мы разные. Я отметил, что Россия всегда относилась к нам как к чужим, принимает закон о «геноциде армян», и не принимает ничего в связи с Ходжалинским геноцидом, поднимает вопрос о Лапшине, но не предпринимает ничего насчет своего гражданина Дильгама Аскерова.

У меня спросили, турок ли я, потому что в Москве так говорят. Я ответил, что нет, мы – азербайджанцы, но нас тюркские корни.

— Ариф бей, у вас большой опыт, долгое время вы находитесь на политической сцене. Вы же знаете, что нация в последствии стала называться азербайджанцы, а исторически все знали нас как турков.

— В Америке живут англичане, турки, итальянцы, но всех называют американцами. Или жители России, Украины, Беларуси, Болгарии, Чехии – все славяне, но нации разные. Если мы до сих пор этого не поняли, это наш большой недочет.

— Если проживающие в Азербайджане лезгины, талыши, русские называют себя по своей национальной принадлежности, почему представляющий большинство этнос не должен называть себя тюрками?

— А кто казахе, туркмены, киргизы? Мы тоже правильно называем себя азербайджанцами. В наших удостоверениях личности нет графы национальность.

— Как казахи, киргизы и анатолийские турки являются тюрками, так и мы – азербайджанские турки. Некоторые считают, что только ненавидящий турков человек может настаивать на этой мысли.

— Это неверная мысль. У меня нет никакой ненависти к туркам. Мы браться и останемся братьями. Мы живем в Азербайджане, у нас своя конституция, азербайджанский язык, мы все – азербайджанцы, граждане Азербайджана. Наши этнические корни могут быть различными. Полагаю, что я основываюсь на идее Гейдара Алиева. Это составная часть идеологии азербайджанства.

— Но Гейдар Алиев сказал, что бы «одна нация, два государства». Значит и он считал, что мы тюрки, то есть азербайджанские тюрки.

— Но Гейдар Алиев также сказал «Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец».

— Но Гейдар Алиев придавал стратегическое значение единству Турции и Азербайджана.

— А кто отрицает единство? Речь идет о том, что мы – азербайджанцы. В период развития у каждого народа сформировались свои ценности, традиции, культура, литература. По мнению ученых, азербайджанский язык – самый развитый в тюркском мире. Мы толерантный, стойкий, верный своим национальным традициям народ. Другие тюркоязычные народы сформировались в иных условиях и отличаются от нас. Например, проживающий в Молдове народ под названием гагаузы хоть и имеет тюркские корни, но они христиане. Мы не можем сказать, что мы с ними одной нации, мы разные. От турков мы тоже отличаемся.

— Если так посмотреть, то между проживающими в Южном и Северном Азербайджане азербайджанцами тоже есть большая разница в мировоззрении и т.д. Теперь что, говорить, что 40-миллионные тюрки Южного Азербайджана – это не турки?

— Они тоже азербайджанцы. Их представляют как южных азербайджанцев.

Я не выступаю против турков, но мы разные народы. Казахе, узбеки, туркмены, азербайджанцы, турки – это разные народы. Мы сформировались в Азербайджане и нация получила свое название в связи с этим. Белорусы тоже не отличаются от русских, но они же себя русскими не называют, а называют белорусами. Украинцы тоже не называют себя русскими. У них и религия общая. Я тоже говорю, что хоть корни у нас и одни, но мы азербайджанцы.

— Значит, мы азербайджанские тюрки? В Азербайджане талыши, лезгины, таты, униды не отрицают своего национального происхождение, почему тогда тюркам отрицать?

— Они граждане Азербайджана, и когда едут заграницу представляют себя в качестве азербайджанцев. Наша беда в том, что в России нас считали тюрками. Из моего интервью, не читая его полностью, зацепились за слова, что «мы не турки». Армяне говорят, что азербайджанского народа не существует, называют нас тюрками. Среди нас тоже есть те, кто говорит, что нет азербайджанского народа, а кто мы тогда?