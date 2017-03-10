В Кремле начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает «Интерфакс».

Стороны будут обсуждать ситуацию в Сирии, в том числе координацию военных действий двух стран. Несмотря на улучшение отношений и даже совместные действия по борьбе с исламистами в Сирии, в отношениях Москвы и Анкары остается немало противоречий.

Во время визита турецкий президент не только встретится с президентом России Владимиром Путиным, но и примет участие в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Между Россией и Турцией установились хорошие и эффективные связи на уровне военных ведомств и специальных служб, заявил Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Мне очень приятно отметить — видимо, никто этого не ожидал — что по линии военных ведомств, специальных служб устанавливается такой доверительный и очень эффективный контакт», — сказал он.

Путин также отметил, что обе страны занимаются работой, направленной на разрешение наиболее острых кризисов в мире.