«Россия намерена продолжить посредническую миссию вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ и на основе согласованных подходов».

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

По ее словам, соблюдение всех предыдущих соглашений по Нагорному Карабаху является важным шагом для движения к устойчивому миру в нагорно-карабахском урегулировании: «Россия намерена продолжить свою посредническую миссию по взаимодействию с другими государствами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ на основе положений, изложенных в пяти совместных заявлениях президентов РФ, США и Франции. В них, в частности, говорится о недопустимости силового решения нагорно-карабахской проблемы, содержится призыв к руководству Армении и Азербайджана решать спорные вопросы на основе принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение».

«При прямом содействии России в мае 1994 года было подписано соглашение о прекращении огня. Именно Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в начале апреля прошлого года», — отметила Захарова.