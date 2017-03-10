В пятницу Милли Меджлис Азербайджана утвердил изменения и дополнения в закон «О трудовых пенсиях», предусматривающих ликвидацию понятия «базовой части трудовой пенсии» и 12-летнего стажа, необходимого для назначения пенсии, а также увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет.

Представляя проект поправок в закон заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Идрис Исаев, сказал, что поправки в закон предусматривают поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет, женщин — с 60 до 65.

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Согласно поправкам, пенсионный возраст будет увеличиваться ежегодно на шесть месяцев для мужчин до 2021 года, женщин — до 2027 года.

Кроме того, поправки предусматривают ликвидацию понятия «базовая часть пенсии». Вместо нее будет применяться минимальная пенсия, размер которой составит 110 манатов.

Поправки в закон вступят в силу 1 июля 2017 года.