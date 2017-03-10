В Азербайджане пресечена попытка вывоза из страны путем контрабанды иностранной валюты и золотых слитков.

Согласно совместной информации пресс-служб Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности, в результате проведенных 8 марта 2017 года сотрудниками Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности совместных мероприятий были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Эльвин Юсубов, Рашад Насибов и вступивший с ними в сговор сотрудник таможни Кямран Ахмедов.

Данные лица пытались путем контрабанды перевезти через таможенный контрольно-пропускной пункт Азербайджанской Республики незадекларированные 190 000 (сто девяносто тысяч) долларов США и 5 золотых слитков (2 кг. 279, 44 граммов) общей стоимостью 132.207, 52 манатов. Они намеревались вывезти их на самолете через Международный аэропорт Гейдар Алиев в Турецкую Республику.