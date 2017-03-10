Помощник главы Чечни Даниил Мартынов подтвердил факт покушения на главу республики Рамзана Кадырова весной 2016 года. Об этом он сообщил РБК.

О несостоявшемся покушении в октябре 2016 года сообщала «Новая газета».

«И тот факт, что покушение было неудачным как раз и говорит о том, что все службы сработали максимально слаженно. Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз», — подчеркнул Мартынов.

По его словам, в республике «все понимают, особенно службы безопасности и общесиловые подразделения, что Рамзан Ахматович для них — это все». «Тут никто не работает за деньги. Особенно силовики очень идейные. И как такового усиления [мер безопасности] не было после этого», — рассказал Мартынов. Чеченские службы безопасности и силовые подразделения всегда работают «на максимум», отметил собеседник РБК.

На вопрос о том, кто является организатором покушения, Мартынов ответил, что, «вероятнее всего, это может быть кто-то из тех, кто 10-20 лет назад уехал за границу и сейчас проживает на Западе». «Там за копейки засоряют мозг людям слабым, нервным, неспокойным психически. К большому сожалению, не все понимают, Сильный Кавказ — это и есть сильная Россия. Чечня сделала свой выбор — и это бельмо в глазу для тех, кто пытается ослабить нашу страну», — подытожил он.

По информации «Новой газеты», правоохранительные службы Чечни предотвратили «самую масштабную» попытку покушения на Кадырова за всю историю. В резиденции Кадырова в селе Беной –– родном тейпе главы республики, была заложена взрывчатка, задержанные были вооружены. «Новая» сообщала, что покушение готовилось близким окружением Кадырова.

Сам Кадыров отреагировал на новость в комментариях новостного блога Kavkaz_pravda. «А почему я не в курсе?», — написал он. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов назвал информацию в публикации «Новой газеты» выдумкой и «абсолютной ложью».