В Крыму обнаружена книга известного азербайджанского поэта Микаила Мушфига с дарственной надписью его супруги Дильбер.

Об этом АПА рассказал глава азербайджанской общины Крыма Рагим Гумбатов.

«Книгу мне передал один из активных членов общины К.Керимов, когда наша организация собирала литературу для создания «уголка азербайджанской книги» в Республиканской библиотеке Крыма» — сказал Рагим Гумбатов.

В книге «М.Мушфиг. Произведения. Стихи» имеется четверостишие, видимо, написанное в 1968-м году и подписанное именем жены поэта, а также дарственная надпись, адресованная, судя по всему, её родственнице по имени Гульсум-ханым.

«Книгу мы, скорее, также передадим в библиотеку, или, если заинтересуется соответствующий музей, библиотека в Азербайджане, можем передать туда» — отметил глава азербайджанской общины.